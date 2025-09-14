インバウンドでホテルが驚くほど高いけど　温泉地や人気観光地で1泊2食1万円前後の宿泊施設を見つけた

ちょっと旅行にでも......という気分になっても、ホテルも旅館もインバウンド料金でびっくりするほど高い。1泊2食付きで一人5万円～なんて聞くと、とてもじゃないが家族旅行は無理と思ってしまう。でも、あきらめるのは早い。「公共の宿」や自治体・企業の「保養所」なら、2食付きで1万円前後から泊まれる。施設によっては、9、10、11月の連休にも空きがあるというから、まだ間に合いそうだ。

国民休暇村は35村、国民宿舎は約80か所

お安く泊まれる宿はどんなものがあるのだろう。国や地方自治体が設置しているのが『国民休暇村』だ。各地の国立公園や国定公園に35村あり、一流の温泉旅館・リゾートホテル並みの部屋、食事、サービスが期待できる。太平洋が目の前に広がる千葉・館山は、1泊2食で1万3000円くらいから泊まれるが、伊勢海老を2尾使った会席料理のプラン3万2000円と贅沢してもいい。

『国民宿舎』は地方自治体が運営する公営のものと、国民宿舎協会が国民宿舎として指定した民営のものがある。海・山・川・町並みのテーマ別に、尾瀬や伊豆、宮島など人気観光地に約80施設。1泊2食の宿泊料金はおおむね7000～1万5000円程度と安い。これから紅葉が見ごろになる埼玉・秩父の「両神荘」は1万2250円（平日）だ。