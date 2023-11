BBC＆ロイターも報じた池田大作・創価学会名誉会長死去　世界で築いた「著名人とのつながり」

創価学会の池田大作名誉会長の死去は2023年11月18日に公表され、国外でも幅広く報じられた。

創価学会は世界192か国・地域に1200万人の会員(信者)がいるとしている。その中には著名人も少なくない。そのため、「著名人とのつながりの深さ」に着目した報道も相次いだ。

オーランド・ブルーム氏、インスタに「南無妙法蓮華経」

英BBCは、創価学会は「著名人とのつながりで知られている」と指摘。信者には

「ハリウッドスターのオーランド・ブルーム氏、米国のジャズミュージシャンのハービー・ハンコック氏、引退したイタリアのサッカー選手ロベルト・バッジョらがいる」

とした。

ブルーム氏は11月19日付けでインスタグラムに池田氏が子どもと手を取る写真を投稿し、池田氏について「私の師であり仏教哲学者」「南無妙法蓮華経」と悼んだ。

AP通信は、ハンコック氏以外に、サックス奏者で作曲家のウェイン・ショーター氏、ドラマーのケンウッド・デナード氏が「創価学会に改宗した」と紹介。ハンコック氏、ショーター氏、池田氏による共著の中で、ハンコック氏が

「私の感覚では、ジャズはすべての人に共通する人間の精神の崇高な側面、つまり、最悪の状況に対応し、大きな価値を生み出す能力、仏教で言うところの毒を薬に変える能力から発展したものだと考えてきた」

などと説いたことを報じた。書籍は「Reaching Beyond: Improvisations on Jazz, Buddhism, and a Joyful Life」と題して17年に出版された。