米アップルは、日本時間2024年5月7日23時にイベントを開催する。詳細は明かされていないが、タブレット端末「iPad」の新型を発表すると予測される。同イベントを案内する公式サイトではイラストが掲載され、タッチペン「Apple pencil」とみられるものが描かれている。

SNS上では「問題は価格」

アップルCEOのTim Cookは日本時間4月23日、「Pencil us in for May 7!(5月7日に予定を入れてください!)」とXに投稿。ハッシュタグには「AppleEvent」も。複数メディアは、「iPad Pro」や「iPad Air」の新型が発表されると予測する。

イベントの様子はアップルの公式YouTubeチャンネルや公式サイトから閲覧することができる。SNS上では「新型iPadに期待」「注目しています」と期待する声が上がった。そのほか、「費用はいくらになるのでしょうか」「問題は価格」と値段を意識する声もあった。