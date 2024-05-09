「井上尚弥vsネリ」Prime Videoで国内史上最大のピーク視聴数　「何回も観ています」の声も

Amazon Prime Video（プライムビデオ）は2024年5月7日、前日6日に独占ライブ配信した「Prime Video Presents Live Boxing Vol. 8」で、日本のプライムビデオ史上最大のピーク視聴数を記録したと発表した。

「Prime Video最高でした」

視聴数がピークを記録したのは、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が6回に元世界2階級制覇のルイス・ネリ（メキシコ）にTKO勝ちしたシーン。

プライムビデオ公式アカウント（@PrimeVideo_JP）も7日、上記の内容をXに投稿。この発表を受け、「Prime Video最高でした」「素晴らしいね」「何回も観ています」などと称賛する声がSNSで上がっている。

複数メディアによれば、2023年の「WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」決勝の日本対米国戦が過去最大だったが、今回更新された。