2024年 5月 9日 （木）

「井上尚弥vsネリ」Prime Videoで国内史上最大のピーク視聴数　「何回も観ています」の声も

2024.05.09 16:16
メディア班
0
印刷
人気店や企業から非公開の招待状をもらおう！レポハピ会員登録

   Amazon Prime Video（プライムビデオ）は2024年5月7日、前日6日に独占ライブ配信した「Prime Video Presents Live Boxing Vol. 8」で、日本のプライムビデオ史上最大のピーク視聴数を記録したと発表した。

  • 井上尚弥対ルイス・ネリ（アマゾンジャパンのプレスリリースより）
    井上尚弥対ルイス・ネリ（アマゾンジャパンのプレスリリースより）
  • プライムビデオ公式Xアカウント（@PrimeVideo_JP）より
    プライムビデオ公式Xアカウント（@PrimeVideo_JP）より
  • 井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
    井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
  • 井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
    井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
  • 試合が行われた東京ドーム
    試合が行われた東京ドーム
  • 井上尚弥対ルイス・ネリ（アマゾンジャパンのプレスリリースより）
  • プライムビデオ公式Xアカウント（@PrimeVideo_JP）より
  • 井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
  • 井上尚弥のXアカウントより（naoyainoue_410）
  • 試合が行われた東京ドーム

「Prime Video最高でした」

   視聴数がピークを記録したのは、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が6回に元世界2階級制覇のルイス・ネリ（メキシコ）にTKO勝ちしたシーン。

   プライムビデオ公式アカウント（@PrimeVideo_JP）も7日、上記の内容をXに投稿。この発表を受け、「Prime Video最高でした」「素晴らしいね」「何回も観ています」などと称賛する声がSNSで上がっている。

   複数メディアによれば、2023年の「WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」決勝の日本対米国戦が過去最大だったが、今回更新された。

Prime Video Presents Live Boxing Vol. 8
プライムビデオ
ボクシング
ルイス・ネリ
井上尚弥

関連記事

女性声優に下ネタジョークで大炎上　先輩が「ネタだ」と火消しも「2度と出てくんな」

女性声優に下ネタジョークで大炎上　先輩が「ネタだ」と火消しも「2度と出てくんな」

2017/11/21
全てのコメントを見る
姉妹サイト

注目情報

PR
追悼
一覧を見る
J-CAST ニュース
アクセスランキング
もっと見る
  1. あいのり桃「私の顎ですぎてない？！笑」　5年前ヒアルロン酸注入も不満「笑ったらモコっと出てくるのやだ」
  2. あのちゃん、「10年前と9年前」の姿披露　ネット絶賛「歳取らない」「一ミリも老けない」
  3. 「また痩せたかな？」Perfumeあ～ちゃん、ミニスカ姿の自撮り披露も　「細過ぎると心配」の声
  4. 井上尚弥はなぜ初回のダウンを切り抜けられたのか　勝負の分かれ目、識者が分析「ネリ自身が相当びっくりして...」
  5. トム・ホランド、インスタに恋人ゼンデイヤのメットガラ姿　溢れる愛に「最高に可愛い彼氏」「1番のファンだね」国内外が注目
J-CAST ニュース
コメントランキング
  1. 急に電波がなくなったと思ったら...偽造マイナンバーカードで勝手に機種変&電子マネー使い込み　議員から被害訴え相次ぐ　
  2. 日本の順位なぜ下がる　「報道の自由度ランキング」が蒸し返す「フクシマ・ウォーター」「放射能処理水」
  3. 遅刻には厳しいのに残業、会議延長に甘いのはおかしい　こんな社会人の嘆きは常識外れなのか
  4. 「脱糞民主党」投稿者を立憲が刑事告訴→不起訴　岡田幹事長「必要に応じて...」今後に含みか
  5. ガーシーが帰国後初の生配信、YouTubeは3分でBAN→インスタで続行　活動再開に意欲も賛否
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
みんなの「どう思う」がわかる
ワンクリック投票
もっと見る
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中
J-CASTチャンネル
スマホアプリも提供中！
J-CAST公式 YouTubeチャンネル
オリジナル動画記者会見や
イベント映像もお届け
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
J-CAST ニュース
Copyright (c) J-CAST, Inc. 2004-2024. All rights reserved.