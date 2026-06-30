元モデル実業家・黒崎みさ、元夫と同居していた家を離れる　「家族内でごたごたというか」「すごく難しい状況」

雑誌「小悪魔ageha」元モデルで実業家の黒崎みささん（30）が、2026年6月28日にYouTubeを更新。元夫と同居していた家を離れたことを明かした。

「しばらくはおうちの中での撮影は難しい」

黒崎さんは23年1月、結婚と、双子を出産していたことを発表。26年3月、YouTubeで「去年のうちに離婚をしておりました」と公表し、「私たちにとってはプラスな方な離婚」「子どもたち含めて一緒に住んでます」など、特に生活は変わっていないとしていた。

しかし6月28日の動画に、弟で元マネージャーのゆーとさんと一緒に登場し、「家族内でごたごたというか、いろいろありまして、今は私たちは前住んでいたおうちにはいないという状況です」と明かした。

「3年間ぐらい住んでいたりとか、子どものおもちゃもたくさんあるような大事な家」だったとしつつ、「今はすごく難しい状況になってしまった」と語った。詳細については「私だけの問題ではないので、お話しができない」とした。

新居を用意するめどがまだ立ってないそうで、「しばらくはおうちの中での撮影は難しい」とのこと。当面、YouTubeは「今までのストックの動画であったりだとか、できる限り外での撮影とか、皆さんにあまり不安な思いをさせないように続けていきたい」と語った。