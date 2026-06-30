ケロロ軍曹公式X、「銀魂キャラ」で劇場版出演の俳優コメント削除　銀時役・小栗旬「なんの思い入れも...」に波紋

アニメ「ケロロ軍曹」公式Xは2026年6月26日、福田雄一監督が脚本・総監督を務めるシリーズ劇場版最新作「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」に声優として出演する俳優の小栗旬さんら6人のコメントを紹介したが、29日までに削除されている。

削除の理由は明らかにされていないが、SNSでは小栗さんの「なんの思い入れもありません」などとするコメントに賛否の声が寄せられていた。

「なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません」

劇場版「ケロロ軍曹」には、実写版「銀魂」、ドラマ「勇者ヨシヒコ」などの福田監督作品のキャストが同役として声優出演することが発表されており、この演出についてXで波紋が広がっている。

アニメ「ケロロ軍曹」公式Xは公開日である26日、「豪華キャスト一挙解禁 『銀魂』編」として、「銀魂」の坂田銀時役の小栗さん、志村新八役の菅田将暉さん、神楽役の橋本環奈さん、近藤勲役の中村勘九郎さん、土方十四郎役の柳楽優弥さん、沖田総悟役の吉沢亮さんの計6人のコメントを2つの投稿に分けてポストした。

小栗さんはコメントで、「ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました」「なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません」としつつ、「ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ」と感謝を伝えた。

これに、「ケロロ軍曹や銀魂の原作者にも失礼」「このコメントはひどい」「あらゆる方向に失礼」といった批判的な声が寄せられた。一方、銀時風にコメントしただけではないか、「ケロロ軍曹」の映画に他作品である銀時役で出演することへの戸惑いを婉曲に表しているのではないかといった推測も書き込まれている。

なお、小栗さん以外のコメントとしては、菅田さんは「ぎ、銀魂？へ？、、また新八になれる喜びはありつつも、また阪口さんの声を聞いて練習して発声して、いざっ、ケロロ軍曹の世界へ！ なんでだぁぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁあああああああああああああ」。

橋本さんは「『ケロロなのに神楽？』と驚きましたが、収録が始まるとその不思議な組み合わせがとても面白く福田監督らしい作品だなと感じました」とコメントしている。

これらのコメントを紹介した投稿は、6月29日までに削除されている。J-CASTニュースはアニメを製作するバンダイナムコピクチャーズに、投稿削除の理由や経緯について取材を申し込んだが、回答期限を過ぎた6月30日15時時点でも回答は得られていない。