AKIRA＆リン・チーリン第1子誕生、台湾でも祝福「ずっと幸せで」　メディアも報道「47歳で母に」

EXILEのAKIRAさん(40)が2022年1月31日、インスタグラムを更新し、妻で台湾の俳優・モデルの林志玲(リン・チーリン)さん(47)との間に第1子が誕生したと報告した。

突然の発表に、日本のみならず台湾でも大きな盛り上がりを見せている。

「大晦日にリン・チーリンがママ宣言」

この日、AKIRAさんはと赤ちゃんの手にそっと触れる構図の写真をアップし「Thank you for coming into our family !!」(私たちの家族の一員になってくれてありがとう)、「常に前向きな希望を持ち続けていれば必ず、明るい愛に満ち溢れた未來が待っています!」と投稿した。

「明日は旧正月ということもありますので お祝いと共に この愛と感謝の気持ちをシェアしながら、皆様にとっても素敵な日々でありますよう心から願っております」とファンに呼びかけつつ「いつも、温かい応援、誠にありがとうございます。より一層、精進して参りますので今後とも、何卒よろしくお願いします」と日本語、中国語、英語の3か国語で挨拶した。

チーリンさんは台湾で「国民の姉」と呼ばれる程人気を博しており、AKIRAさんが結婚を発表してからは「国民の義兄」として親しまれるようになった。今回のサプライズ発表には、両国のファンから祝福の声が続々と寄せられている状態だ。

台湾の大手ニュースサイト「三立新聞台」ではトレンドトピックに「AKIRAがパパに リン・チーリンとの第1子誕生」「大晦日(編注:2022年1月31日は旧暦の大晦日)にリン・チーリンがママ宣言」「リン・チーリン 47歳で母に」といった記事が掲載された。

AKIRAさんと同じく、自身のインスタグラムで第1子誕生を報告したチーリンさんの元には「今年一番嬉しいニュースです」「本当におめでとうございます。ずっと幸せでいてね」「感動しました」「全ての幸せを一身に受ける資格があなたにはあります。おめでとう」などの祝福が続々と寄せられている。