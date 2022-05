大谷翔平は母親似？　幼少期の貴重「親子ショット」にファン興奮「Cute」「全米も注目！」

2022年5月8日(日本時間9日)、現地の母の日に行われた米大リーグ、エンゼルスの試合で、大谷翔平選手(27)の幼少期の姿が中継で紹介された。

「大谷クンのお母さん、全米も注目!」

米テレビ局「バリー・スポーツ・ウエスト」(BSW)はこの日にツイッターで、幼い大谷選手が母・加代子さんと映る写真を投稿した。

1枚は「入園式会場」と書かれた看板を前に記念撮影する二人が、もう一枚は同じ時期に別の機会に撮影したとみられる写真だった。

母の日にちなみ中継で紹介されたようで、BSWは「Kayoko and Shohei!!」とツイートしている。

投稿には日本語や英語で「Cute」「大谷クンのお母さん、全米も注目!」「He looks like his Mother」などと好意的な反応が寄せられている。