ドジャース入り山本由伸、カタコト英語に「可愛すぎる」　現地記者から「英語教師の姉と特訓中」説も

米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースへの移籍が決まった山本由伸投手が2023年12月28日(日本時間)、ドジャースタジアムで入団会見を行った。SNSでは、山本投手による英語での会見の様子に注目が集まっている。

「Good afternoon. My name is Yoshinobu Yamamoto」

オリックス・バファローズからポスティングシステムによるメジャー移籍を目指していた山本投手は、この日の会見でドジャース入りを正式に発表した。

スーツの上から背番号18のユニフォームを羽織った山本投手は、会見冒頭やや緊張した面持ちで「Good afternoon. My name is Yoshinobu Yamamoto of the LA Dodgers.」と切り出した。

「I am beyond ecstatic to become a member of this historic franchise. And cannot express how much it means to me to be able to call Los Angeles my new home.(この歴史的な球団の一員になることができ、この上ない喜びを感じています。そして、ロサンゼルスを新しい故郷と呼べることが、私にとってどれほどの意味を持つのか、言葉では言い表せないほどです)」と英語であいさつをした。

その後、日本語でメジャー入りの喜びや関係者への感謝を語った。