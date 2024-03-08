2024年 3月 8日 （金）

宇多田ヒカルとJOYSOUNDが異色コラボ　新曲歌って応募、「オリジナルステッカー」が当たる

2024.03.08 12:54
エンタメ班
0
印刷
人気店や企業から非公開の招待状をもらおう！レポハピ会員登録

   歌手・宇多田ヒカルさんの楽曲「何色でもない花」リリースを記念し、エクシング（愛知県名古屋市）の通信カラオケ「JOYSOUND」が2024年3月8日～4月9日まで、「宇多田ヒカル×JOYSOUND コラボキャンペーン-第一弾-」を開催する。

   応募者のうち抽選で200人に、オリジナル「SCIENCE FICTION」ステッカーが当たる。

  • 「宇多田ヒカル×JOYSOUND コラボキャンペーン-第一弾-」リリースより
    「宇多田ヒカル×JOYSOUND コラボキャンペーン-第一弾-」リリースより
  • 宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
    宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
  • 宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
    宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
  • 宇多田ヒカルの楽曲「何色でもない花」、公式YouTubeチャンネルより
    宇多田ヒカルの楽曲「何色でもない花」、公式YouTubeチャンネルより
  • 宇多田ヒカルさんの公式サイトより
    宇多田ヒカルさんの公式サイトより
  • 「宇多田ヒカル×JOYSOUND コラボキャンペーン-第一弾-」リリースより
  • 宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
  • 宇多田ヒカルさんのインスタグラム（＠kuma_power）より
  • 宇多田ヒカルの楽曲「何色でもない花」、公式YouTubeチャンネルより
  • 宇多田ヒカルさんの公式サイトより

応募には「何色でもない花」歌唱が必要

   キャンペーンは、対象機種のJOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXを導入の店舗で会員サービス「うたスキ」にログインのうえ、「何色でもない花」を歌唱し、特設ページから応募できる。

   デビュー25周年を迎えた宇多田さんは、自身初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」を4月10日に発売する。収録曲には「何色でもない花」も。2月12日に配信リリースされた同曲は、フジテレビ系ドラマ「君が心をくれたから」の書き下ろし主題歌でもある。

   4月には、コラボキャンペーン第二弾も実施が予定されている。

カラオケ
何色でもない花
宇多田ヒカル

関連記事

宇多田ヒカルが母・藤圭子の自殺を初めて語る　「とても長い間、精神の病に苦しめられていました」

宇多田ヒカルが母・藤圭子の自殺を初めて語る　「とても長い間、精神の病に苦しめられていました」

2013/8/26
loading...
全てのコメントを見る
姉妹サイト

注目情報

PR
追悼
一覧を見る
J-CAST ニュース
アクセスランキング
もっと見る
  1. 「何がおかしいと思わなかった」元アイドル、子どもが商品を触り「全買取」に　「自分から言い出せなくてすみません」
  2. 子が触ったパン「全買取」で反省も...元SDN光上せあら持論展開　「子育てママに世知辛すぎない！？」「基準をもう少し甘くして」
  3. ガスト調味料を容器ごと口の中に...ガストで撮影？の動画拡散　すかいらーく「当事者には厳正な対処」
  4. 「どうやったら乗せてもらえるんだろう？」プリマハム工場にソーセージの車　広報が明かしたその正体
  5. 井上尚弥が警戒すべきはネリの計量後「増量」、具志堅用高氏が警鐘　「体重すごく上げてくる」「パワー半端じゃない」
J-CAST ニュース
コメントランキング
  1. 「何がおかしいと思わなかった」元アイドル、子どもが商品を触り「全買取」に　「自分から言い出せなくてすみません」
  2. うずら卵で小1死亡...給食時間の長さは問題なのか　教員が急かすのは通常は「考えられない」、残るのは「イレギュラー」の可能性
  3. 子が触ったパン「全買取」で反省も...元SDN光上せあら持論展開　「子育てママに世知辛すぎない！？」「基準をもう少し甘くして」
  4. 大谷翔平は「正直全くタイプではないけど...」「略奪しおうかな」　「グラビア界の問題児」がSNS発言、またも波紋
  5. 「吉野家の牛丼並盛」10年前280円、今は468円　物価高で「1杯1000円」になる可能性
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
みんなの「どう思う」がわかる
ワンクリック投票
もっと見る
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中
J-CASTチャンネル
スマホアプリも提供中！
J-CAST公式 YouTubeチャンネル
オリジナル動画記者会見や
イベント映像もお届け
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
J-CAST ニュース
Copyright (c) J-CAST, Inc. 2004-2024. All rights reserved.