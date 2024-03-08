宇多田ヒカルとJOYSOUNDが異色コラボ　新曲歌って応募、「オリジナルステッカー」が当たる

歌手・宇多田ヒカルさんの楽曲「何色でもない花」リリースを記念し、エクシング（愛知県名古屋市）の通信カラオケ「JOYSOUND」が2024年3月8日～4月9日まで、「宇多田ヒカル×JOYSOUND コラボキャンペーン-第一弾-」を開催する。

応募者のうち抽選で200人に、オリジナル「SCIENCE FICTION」ステッカーが当たる。

応募には「何色でもない花」歌唱が必要

キャンペーンは、対象機種のJOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXを導入の店舗で会員サービス「うたスキ」にログインのうえ、「何色でもない花」を歌唱し、特設ページから応募できる。

デビュー25周年を迎えた宇多田さんは、自身初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」を4月10日に発売する。収録曲には「何色でもない花」も。2月12日に配信リリースされた同曲は、フジテレビ系ドラマ「君が心をくれたから」の書き下ろし主題歌でもある。

4月には、コラボキャンペーン第二弾も実施が予定されている。