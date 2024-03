米メディア指摘「大谷翔平はピート・ローズの再来か？」　永久追放の人物と比較、野球ファンは不安の声

米大リーグのドジャースが2024年3月21日(日本時間)、違法賭博への関与を理由として大谷翔平選手の専属通訳の水原一平氏を解雇したことを米メディアなどに対して明らかにした。

そんな中で米日刊紙ロサンゼルス・タイムズによる記事が、日本でも注目を集めている。監督時代の賭博を理由に大リーグを永久追放された人物と大谷選手を比較する記事だ。

「大谷翔平はピート・ローズではない。少なくともまだ」

水原氏はエンゼルス時代から大谷選手の専属通訳を務めてきた。渡米直後は球場までの運転を行っていたほか、キャッチボールに付き合うなど公私問わず大谷選手の支えになってきた。

大谷選手とともに新天地入りした水原氏だが、ドジャースは水原氏を解雇したことが21日に明らかになった。報道によると、大谷選手の代理弁護士が、水原氏が大谷選手の資金について「大規模な窃盗」に手を染めたと告発。水原氏は、大谷選手の口座から数百万ドルの資金を違法なブックメーカーに送金した疑いがあるとされる。

こうした中、ロサンゼルス・タイムズは22日(現地時間)、「Is Shohei Ohtani another Pete Rose? Dodgers star may be in legal trouble if he paid gambling debt(大谷翔平はピート・ローズの再来か? ドジャースのスター、賭博による借金返済なら法的問題への発展も)」とする記事を公開した。

ピート・ローズ氏は大リーグでの最多試合出場記録や通算安打記録などを保持している元プロ野球選手だが、1989年に監督時代の野球賭博疑惑を受けMLBからの永久追放処分を受けた。以後、数回永久追放処分解除の要請を行うも、十分な更生が見られないことなどを理由にMLBへの復帰は許されていない。

LAタイムズ紙は、「大谷翔平はピート・ローズではない。少なくともまだ」として大谷選手とローズ氏を比較した。