2024年 4月 2日 （火）

3試合連続安打だけど...大谷翔平、開幕から7試合本塁打なし　Xでは「まだまだこれから！」「次はホームランだ」

2024.04.02 16:23
スポーツ班
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   ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は2024年4月1日（日本時間4月2日）、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦に2番・指名打者（DH）で先発出場した。

  • ドジャース公式インスタグラムより
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大谷は4打数1安打1打点

   初回の大谷の第1打席、3球目を打ちセカンドゴロに倒れるも3塁ランナーが生還し、1打点を記録。第2打席はライトへのツーベースヒットを放ち、これで3試合連続ヒット。

   第3打席はレフトフライ、第4打席は空振り三振に倒れ、この日は4打数1安打1打点。今シーズンの打率を.267とした。

   大谷は開幕から7試合、33打席ホームランなしとなり、Xでも「ホームランが出ていないこと以外、調子は悪くないと思います」「大谷さんのホームランに期待」「次はホームランだ」「明日こそは！」「調子は上向き！まだまだこれから！また明日や！」とファンからも今季1号のホームランが期待される。

   試合は8対3でドジャースが勝った。

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— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 2, 2024
MLB
ドジャース
大谷翔平

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