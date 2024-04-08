叡王戦先勝でタイトル戦15連勝　無双状態の藤井聡太八冠、歴代1位も視野に

将棋の第9期叡王戦5番勝負が2024年4月7日、老舗料亭「か茂免」（名古屋市東区）で開幕し、この日の第1局では藤井聡太叡王（21）＝竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖との八冠＝が107手で挑戦者の伊藤匠七段（21）を破り、叡王4連覇へ先勝した。

23年度の竜王戦、棋王戦に続いて3度目の同学年対決。藤井叡王は24年度初の対局で白星スタートを切った。

歴代1位は故・大山康晴15世名人の17連勝

藤井叡王は今回の勝利で、タイトル戦連勝は24年２月の持将棋（引き分け）を挟んで15となった。この記録は1位の故・大山康晴15世名人の17連勝に続く歴代2位となる。 八冠制覇を目指して戦った23年8月31日の対永瀬拓矢9段との王座戦第１局で敗れてから、タイトル戦では連勝が続いている。

藤井叡王は、23年10月の全冠制覇以降、竜王、王将、棋王と無傷負けなし。新年度のスタートを切る一戦で、防衛に向け好発進となった。

第2局は4月20日に石川県加賀市で予定されている。