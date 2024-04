「ずっと忘れられなくて大切にしている」　浜崎あゆみがLAで耳にした親子の会話に「お父さんが素敵」

歌手の浜崎あゆみさんが2024年4月16日にインスタグラムを更新。過去にアメリカ・ロサンゼルス国際空港(LAX)で耳にしたという親子の会話を明かし、ファンらから感動のコメントが寄せられている。

「She is just a girl, like you」

浜崎さんはインスタグラムで「I always prefer to be just a girl. You know what I mean.」(編集部訳:私はいつだってただの女の子でいたい。私の言っていることがわかるでしょ)と切り出し、「ものすごく前に、LAXで仲良し親子様2人にじーっと見られたあと、こんな会話が聴こえてきた」として「Dad!! Is she a princess?」(編集部訳:パパ!彼女はお姫様なの?)「She is just a girl, like you」(編集部訳:彼女はただの女の子だよ、君みたいにね)と、耳にした会話を明かした。

浜崎さんは「このやり取りが、なんとなくわたしはずっと忘れられなくて大切にしている」と語り、ピンクのファーの衣装に身を包みヘアメイクを施されている写真を公開した。

コメント欄には「プリンセスのようで憧れるけど、ayuも私達と同じなんだと思う時もある。ずっとayuは変わらずみんなの憧れの存在です」「直ぐにそう返せるお父さんがとっても素敵...自分も他者も、ナニカである前にみんな一人の人間だってことは忘れちゃいけないよね」「時には女の子、時には母、時にはおっさんみたいなgirlと化すあゆさんがLOVEだよ」などと書き込まれている。