療養で一時活動休止のキンプリ・永瀬廉が復帰　「廉くんおかえり」ファン歓喜

コンサートの準備中に右耳を負傷し、2024年5月30日より活動を一時休止していたアイドルグループ「King & Prince」の永瀬廉さんが6月12日より活動を再開すると所属事務所が発表した。

待望の復帰に、SNSでは喜びの声が相次いでいる。

「もう復帰が嬉しすぎてたまらない!!!」

永瀬さんは5月29日に開催されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のメンバーらが出演するコンサート「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」の公演準備中に右耳を負傷。29日・30日の公演への出演を急きょ見合わせた。

その後。めまいの症状などがあったことから病院を受診し、耳内にも傷が見受けられたことから手術を受けていた。医師から2週間ほどの療養期間を求められたとして、活動を一時休止していた。

所属事務所は12日、「King & Prince 永瀬廉 活動再開に関するお知らせ」を公開し、活動の再開を伝えた。

「検査を行いまして、医師の指導のもと、本日6月12日(水)より活動を再開させて頂きますことをご報告させて頂きます」

永瀬さんはファンクラブメンバーに向けてもメッセージを公開している。

SNSでは、復帰を待ちわびていたファンからの喜びの声が相次いだ。Xには「れんれん復帰」などがトレンド入りしている。

「廉くん!! おかえりなさい!!!! ほんとうに良かった...... 今日からまた改めてよろしくね!!!!」

「こんなに嬉しいもんなの?! っていうくらい嬉しい自分がいる 何回もFCに載せてくれた写真見て喜んでる 廉くん、おかえり!」

「廉くん! もう復帰が嬉しすぎてたまらない!!! 本当に心配で不安で。でも口にださずに我慢してた。もう復帰については大きな声でいっぱい叫んでいいよね! 本当に復帰おめでとう!!!! ずっとずっと待ってたよ!!!!」