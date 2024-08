「アジア人差別ではないか」　欧州放送局の五輪ポスター、日本＆中国選手不在で大ブーイング

欧州のスポーツ専門放送局「Eurosport」の公式Xが2024年8月12日に公開したパリ五輪を記念する画像に、批判の声が集まっている。

40人のオリンピック選手らをコラージュした画像だが、アジア人は韓国代表の射撃選手1人しか掲載されていなかった。こうした対応に、「アジア人差別ではないか」とする声が寄せられた格好だ。

「地上最大のショー 我々は決してパリ2024を忘れない」

Eurosportは、世界59か国・20か国語で放送されているスポーツ専門放送局だ。ヨーロッパを中心に、オリンピック以外にもUEFAチャンピオンズリーグやダカール・ラリー、ツール・ド・フランスなど幅広いスポーツを中継している。

Eurosport公式Xアカウントは12日、パリ五輪の閉幕後に「The Greatest Show on Earth Paris 2024, we will never forget you(地上最大のショー 我々は決してパリ2024を忘れない)」などとするコメントとともに、40人のオリンピック選手らがコラージュされた画像を投稿した。

パリ五輪で陸上男子100メートルを制したアメリカ代表のノア・ライルズ選手や男子棒高跳びで世界記録を更新したスウェーデン代表のアルマンド・デュプランティス選手など今大会で活躍した選手が並ぶ中、閉会式に登場した俳優のトム・クルーズさんやラッパーのスヌープ・ドッグさんの姿もあった。

盛りだくさんな内容かと思われたが、アジア人選手は中央向かって左側に、韓国の射撃選手が1人掲載されているのみだ。

中央アジア・南アジアを含めても「無課金おじさん」として話題になったトルコ代表のユスフ・ディケチ選手(射撃)と、パキスタンのやり投げ選手の2人しかいなかった。