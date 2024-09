堺正章＆岡田美里娘の「朝ドラ」俳優、「3年越し」結婚式で父とダンス　「嬉しそうな笑顔にじーんと」

タレントの堺正章さんとその元妻・岡田美里さんの娘で俳優の堺小春さんが、2024年9月17日にインスタグラムで、結婚式を挙げたことを報告した。翌18日にも式の様子を投稿しており、祝福と感動の声がよせられている。

小春さんは21年9月に結婚を発表。今回の投稿で「コロナの影響で結婚式を挙げられず3年越しに結婚式を執り行いました」と説明している。NHK連続テレビ小説「虎に翼」に小野知子役で出演している。

「思い描いてた夢を実現出来ました」

小春さんは17日、岡田さんとウェディングケーキを手作りするところなど、式の準備の様子を映した動画を投稿した。

式について、「会場は小さな頃からよく通った河口湖の別荘に。結婚式をするならガーデンウェディングが良いと、思い描いてた夢を実現出来ました」と振り返り、「特に母 @millieokada には色んなわがままを聞いてもらい私のために時間をかけて頑張ってくれて感謝してもしきれません。私と母とみんなの努力の準備編です」と感謝を伝えた。

18日には式当日の様子を投稿し、父・正章さんと歩く様子や手を取り合ってダンスする様子、夫婦でライスシャワーを浴びる様子などを披露。「THANKYOU for your LOVE and SUPPORT and CELEBRATING with us on our BEST DAY」と感謝を伝えた。

この投稿に、「海外の映画みたいな素敵な結婚式」「正章さんのお元気で嬉しそうな笑顔に、じーんときます」「涙がでてしまいました。素敵な式」といった声が寄せられている。