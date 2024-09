「数学サボって大谷翔平」　現地観戦で「歴史」目撃した子どもが話題

大リーグ・ドジャースの試合を観戦した子どもの写真が2024年9月20日にXで拡散され、話題を呼んでいる。

「これはサボって正解だったかも」

20日に敵地で行われた対マーリンズ戦。1番DHで出場した大谷翔平選手は、3本塁打を含む6打数6安打、10打点、2盗塁と躍動し、前人未到の「50-50」(50本塁打、50盗塁)を達成。記録を「51-51」に伸ばし、念願のポストシーズン進出も決定した。

MLB(メジャーリーグベースボール)公式Xは、「50-50」を達成し、ベンチ前で手を振る大谷選手の写真を公開。ユーザーのあいだでは、客席で子どもらが掲げたプラカードのメッセージが話題を呼んでいる。

プラカードには、「I SKIPPED MATH TO WATCH HISTORY!OHTANI 50/50(大谷50-50の歴史を見るために数学をサボった!)」と記されている。これについて、MLB公式Xは「Shohei Ohtani provided all the math you needed.(大谷翔平は君に必要な数学を与えてくれた)」とコメントしている。

写真に映った子どもに対し、ユーザーからは「数学の授業はいつでも出来る。でもこの歴史の授業は今しか観られない」「歴史の課外授業だわな」「数学だけじゃないんでしょ?正直に言いな、怒らないから!」「これはサボって正解だったかも」といった反応が寄せられた。