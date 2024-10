整形2600万円インフルエンサー、「無加工の」27歳近影を披露　「アイドル級に素敵」「大変身ですね」

格闘技イベント「BreakingDown」のラウンドガールを務めた経験もある人気インフルエンサーの「にゃいりん」こと平瀬あいりさんが2024年10月22日、整形総額2600万円かけた現在と過去の比較写真をインスタグラムで公開した。

「過去に懸命に働いたからこそ、今の自分がある」

平瀬さんは1本の動画にまとめる形で、私服姿の過去写真と、リボンの髪飾りを着けたミニスカート姿の近影を公開した。後者はピンクがかったスタジオでの撮影風景となっており、平瀬さんが両手の指をあわせてハートを作ったり舌ペロしたりしている。字幕では、

「馬顔ブスから2600万円整形した無加工の現在」「現在27歳になります」

と記し、投稿文では「I worked so hard in the past that I was able to make myself who I am.(編訳:過去に懸命に働いたからこそ、今の自分がある)」とも伝えている。

整形総額については以前から公表しており、10月9日の投稿では、「16歳から8年間引越しと警備掛け持ちで寝ずに働いて1000万円貯めて整形した。その後の計2600万円の整形はSNS活動で得たお金で整形した」と説明していた。

今回の投稿のコメント欄には、「大変身ですね」「ほんとに変わった」「アイドル級に素敵です」「お金貯めるのも手術痛いのもよく頑張ったよ」といった声が寄せられている。