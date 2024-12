Ado「11月頭からアメリカで生活しています」　英語でも報告「買い物も一人でできるように...」

歌い手・歌手のAdoさんが2024年12月2日、Xで「11月頭からアメリカで生活しています」と報告した。

「Maybe I'll do a live stream where I speak only English.」

Adoさんは2日、「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と報告。英語でも「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?<編訳:今さらながら、11月からアメリカに来ている。でも、まだしゃべれない。いったいここで私は何をしているんだろう?>」とつづった。

続く投稿では「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe<でも、リスニングは前より良くなったし、買い物も一人でできるようになった。たぶん>」と少しずつ成長中だと明かした。

「Maybe I'll do a live stream where I speak only English. I have make a script! (I can't speak without a script!)<英語だけのライブストリームをやろうかな。台本を作らなきゃ!(台本なしではしゃべれないんだ!)>」とし、英語を使った企画も考えているという。