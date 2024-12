安倍晋三元首相の妻・昭恵さん、トランプ氏と面会報道　石破茂首相はいつ会える？ホリエモンもぽつり

米メディア「CNN 」が2024年12月13日、故安倍晋三元首相の妻・昭恵夫人が、ドナルド・トランプ次期米大統領と会談すると報じた。

気になるのは、いまだ会談の目処が立たない石破茂首相。トランプ氏との会談はいつ実現するのだろうか。

「トランプ氏は定期的に昭恵夫人に電話をかけて様子を伺っている」

CNNは13日、「トランプ氏、安倍昭恵氏と15日に非公式の夕食会 直接会話して計画」として昭恵夫人とトランプ氏の会談予定について報じた。

報道によると、事情に詳しい人物が明らかにしたもので、夕食会はトランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で開かれ、メラニア夫人も同席するとみられる。

CNN記者のケイティアン・コリンズ氏は、昭恵夫人とトランプ氏の会談について伝えた上で「Trump and Mrs. Abe have maintained a close relationship ever since her husband was assassinated two years ago while delivering a political speech in his home country.(編訳:トランプ大統領と昭恵夫人は、2年前に安倍氏が母国で政治演説中に暗殺されて以来、親密な関係を保ってきた)」とXで明かした。

その上で、「Trump regularly calls Mrs. Abe to check in on her, a source close to the president-elect confirmed,(編訳:トランプ次期大統領に近しい関係者が確認したところによると、トランプ氏は定期的に昭恵夫人に電話をかけて様子を伺っているとのことだ)」。

「and the dinner was scheduled through direct conversations between the two, not government channels, as is often the case with diplomatic figures.(編訳:この夕食会は、外交関係者にありがちな政府ルートではなく、2人の直接の会話によって予定された)」ともしている。