トランプ夫妻と会食の安倍昭恵氏「イーロン・マスク氏にもお会いできました」報告に驚き

故・安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵氏が2024年12月18日、アメリカのドナルド・トランプ次期大統領夫妻との会食の際、「イーロン・マスク氏にもお会いできました」とXで報告した。

「敬意を表することができて光栄でした」

昭恵氏は、マスク氏のXを引用し、トランプ夫妻とともにマスク氏とも対面したことを報告した。

マスク氏は、自らのXで「It was an honor to pay my respects to Akie Abe, widow of PM Abe, upon her visit to Mar-a-Lago to have dinner with @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP.(編訳:安倍首相の妻である安倍昭恵さんが、ドナルド・トランプ氏とメラニア夫人との夕食会のためにマール・ア・ラゴを訪問された際、敬意を表することができて光栄でした)」とし、「日本の皆さんに哀悼の意を表します」として日本国旗の絵文字を添えた。

マスク氏は次期トランプ政権において、「政府効率化省(DOGE:Department of Government Efficiency)」を務める予定だ。

SNSでは、「昭惠夫人イーロンにも会ったのかよ どうなってるの笑 」「昭恵さん、イーロンとも会ってたんか?い 」などと驚く声が相次いでいる。

いまだトランプ氏との対面が叶わない石破茂首相と比較し、「現役の首相や外相より海外要人との人脈がある 」「イーロンにもトランプにも会えない日本の総理大臣、石破ってヤバすぎる 」などとする声も目立つ。