「井上尚弥をKOする力ある」1階級上のWBCフェザー級王者が「挑戦状」...「俺は誰も怖がらない」米メディア

プロボクシングのWBC世界フェザー級王者ブランドン・フィゲロア（米国、28）が、打倒・井上尚弥（大橋、31）に絶対の自信を見せた。

世界2階級制覇も井上が倒したフルトンに判定負け

米国の歴史と権威のあるボクシング専門誌「ザ・リング」（ウェブ版）が2025年1月28日に報じた。

フィゲロアは、元WBA・WBC世界スーパーバンタム級王者で、現在は井上の1階級上のWBCフェザー級王者に君臨している。

スーパーバンタム級時代には、過去に井上が対戦したルイス・ネリ（メキシコ、30）と、スティーブン・フルトン（米国、30）と対戦した経験を持つ。

WBA同級王者時代の21年5月に、WBC同級王者ネリを相手にWBA・WBC王座統一戦を行い、7回KO勝利で王座統一に成功した。

そして、6カ月後の11月にWBO同級王者フルトンを相手に、WBC・WBO王座統一戦を行い、0－2の判定で王座統一に失敗した。

なお、井上はネリを6回TKOで下し、フルトンには8回TKOで勝利している。

フィゲロアは王座陥落後、階級を1つ上げフェザー級に転向。23年3月にWBC世界フェザー級暫定王座決定戦を制し、暫定王者となった。その後、正規王者に昇格した。