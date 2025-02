歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年2月18日にインスタグラムに、髪型を変えてロングヘアになった写真を投稿した。これに、「ビジュ良すぎ」といった声が寄せられている。

「No title... you know what I mean」

浜崎さんは、胸のあたりまで伸びた暗い色のロングヘア姿の自撮り写真を披露。顔のアップ写真や鏡の前で舌を出したものなど複数枚を公開した。英語で「No title... you know what I mean(タイトルなし...私の言っていることがわかるよね)」とコメントした。

投稿には、「待って待って待って待って!かわいいが渋滞し過ぎて気絶する!」「あゆちゃんナチュラルでめちゃくちゃ綺麗」「ビジュ良すぎ」「髪暗めの似合ってます」といった声が寄せられている。