大谷翔平、愛犬デコピンとの「ゆるすぎる」イラストTシャツ着用で笑顔　「サインください」作者におねだり

米メジャー・ドジャースの大谷翔平選手が2025年3月14日、インスタグラムで自身の似顔絵入りTシャツの写真を公開し、「作者」にサインをねだった。

Tシャツの上に座り込んでしまうデコピン

大谷選手は13日、ドジャースとシカゴ・カブスのメジャー開幕戦として15~19日に東京ドームで開催する「MLB東京シリーズ」のため羽田空港に到着。15日からはプレシーズンマッチに先発出場している。

大谷選手がインスタグラムで公開したのは、自身と愛犬・デコピンの姿が「ゆるすぎる」タッチで描かれたTシャツだ。ライトブラウンのジャケットを両手で開き、中に着込んだTシャツを笑顔で披露した。

「マエケンさんこれにサインください」「The pic on this T-shirt is of me and a decoy, drawn by Kenta Maeda.(編訳:このTシャツに描かれている僕とデコイの絵は、前田健太投手が描いたものです)とつづった。

投稿には、きょとんとした表情のデコピンが、Tシャツの上に座っている写真もある。ただ、デコピンは大谷投手の顔部分にのっかってしまっていて、自分のイラストはしっかりカメラに写っているところも、なんともかわいらしい。