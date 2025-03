モデルで俳優の長谷川京子さん(46)が2025年3月18日、自身のインスタグラムを更新。肩出しドレス姿を披露した。

デコルテ全開のドレス姿

長谷川さんは、「うるおいアワードにてグランプリを受賞させていただきました」といい、肩出しドレス姿で潤いを感じさせる動画と、舞台裏のショットを投稿。また、「Thank you for giving me such a wonderful award」と英文も添えていた。

インスタグラムに投稿された動画では、デコルテ全開のボルドーカラーのドレスを着用。ペットボトルのキャップを閉めながら、潤いを感じさせる姿を披露していた。

この投稿には、「潤ってる」「美しい」「肩出しドレスがセクシーですね」「おめでとうございます!」「めちゃくちゃ綺麗」といったコメントが寄せられていた。