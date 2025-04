歌舞伎俳優の市川團十郎さん(47)が2025年4月27日、自身のインスタグラム(@ebizoichikawa.ebizoichikawa)で、12歳の長男・勸玄くん(市川新之助)との食事の様子を披露した。

「食べよう」

團十郎さんは、英語で「Two of us at meal after rehearsal(リハーサル後、2人で食事)、「Let's enjoy Indian cuisines(インド料理を楽しもう)」と投稿。続けて日本語でも「稽古終わりの二人飯」「食べよう」とつづった。インスタグラムには、勸玄くんがメニューを見ながら料理を選んでいるところをとらえたショットが投稿されていた。

フォロワーからは「お稽古お疲れ様でした」「中学生になり随分大人っぽくなりましたね」「かなり美少年になっている」「大きくなってる」「こういう日常がいいですね」といった声が寄せられている。