北川景子「6年ぶりの海外出張」でパリへ...「子どもたちのことが気がかりでしたが」

俳優の北川景子さんが2025年7月13日、6年ぶりの海外出張を無事終えたとXで報告した。

「周りの人たちのサポートのおかげで無事に終えられました」

北川さんは12日「I was in Paris with MIKIMOTO.(私はMIKIMOTOと共にパリにいました)」として、パールジュエリーブランド・MIKIMOTOのアクセサリーに身を包んだ写真を公開していた。

この日は、「6年ぶりの海外出張。子どもたちのことが気がかりでしたが、周りの人たちのサポートのおかげで無事に終えられました」と報告。「ルーブルにも寄れて感無量です。ありがとうございました」とメッセージを添え、ルーブル美術館の前でピースサインをする全身写真や、パンを手にした自撮りショットなどをアップした。

この投稿には、「うつくしすぎるうぅ!」「相変わらずお綺麗!!」「パリの街が似合いますっ」「自然な感じで撮ってるのに ほんとに美人」「お子さんの事気掛かりなのは物凄く分かりますが、たまには預かってもらうのもいいと思いますよ」などの書き込みが相次いでいる。