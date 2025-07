米大リーグ・ドジャース公式インスタグラムが2025年7月14日、オールスター戦(15日/日本時間16日)に向かう飛行機の前に立つ大谷翔平選手と山本由伸投手らの写真を公開した。

オールスター出場のためアトランタへ

球団公式インスタグラムは「The All-Stars are heading to Atlanta!(オールスター出場選手たちがアトランタに向かっている!)」とのメッセージを添え、4枚の写真をアップ。

2枚目の写真は背伸びをして写ろうとする山本投手を大谷選手が背伸びをして押さえつけ、フレディ・フリーマン選手とクレイトン・カーショー投手が微笑む仲睦まじいショットだ。

コメント欄には、「由伸選手お決まりの背伸び」「由伸投手、背伸びしてる姿 可愛い」「よい雰囲気」「Kids are playing around. Bros are watching warm eyes. What a nice picture no.2(子供たちが遊んでる 兄たちは温かい目で見守っている 2枚目の写真は何て良い写真なの)」などの書き込みが相次いでいる。