暴力事案が問題の広陵高校、甲子園初戦で「スポーツナビ」コメ欄が異例の閉鎖　違反コメントなど「基準を超え」

スポーツ総合サイト「スポーツナビ」で、2025年8月7日に行われた第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）の広陵高校（広島）と旭川志峯高校（北北海道）の試合の応援コメント欄が閉鎖される事態となった。「違反コメント数などが基準を超えたため」と表示されている。

「相手の学校が可哀そうすぎる」の声も

広陵高校をめぐっては、SNSで同校硬式野球部が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散。8月5日に産経新聞が、広陵高校が1月に「暴力事案」があったことを認めたと報じた。6日には日本高等学校野球連盟（日本高野連）が、広陵高校に対し厳重注意処分していたことも明らかにした。

広陵高校も6日に公式サイトで、暴力事案の経緯を説明し謝罪。SNSには、広陵高校が発表した経緯と食い違う内容も拡散されているが、広陵高校は関係者に事情を確認し「新たな事実は確認できませんでした」と主張した。しかし、SNSには加害生徒への批判や広陵高校と高野連の対応を批判する声が相次いでいる状況だ。一部では出場選手の顔や実名付きで、加害生徒だと断定する内容も書き込まれている。

7日の初戦で、広陵高校は旭川志峯高校を3－1で破った。「Yahoo！JAPAN」内のサービス「スポーツナビ」では、試合内容がリアルタイムで表示され、試合をしている両高校への応援コメントを書き込むこともできる。

しかし、広陵高校対旭川志峯高校戦のコメント欄を確認すると、「違反コメント数などが基準を超えたため、コメント欄を自動的に非表示にしています」と表示され、書き込まれたコメントを見ることはできない。

Xではこのコメント欄の閉鎖が注目を集め、「純粋に高校野球を楽しんだり応援できなくなってしまったのが悲しい」「相手の学校が可哀そうすぎる」といった声が寄せられている。

なお、スポーツナビの応援コメント欄の「利用ガイドライン」には、禁止されている投稿内容として、「個人の特定が可能な情報」「犯罪または犯罪の助長・誘発にあたる投稿」「わいせつな内容や不快、下品な内容を含む投稿」「暴力的な内容」「特定の個人（公人を含みます）に対する人権侵害、誹謗・中傷に該当しうる投稿」「被害者・被害者の親族、加害者・加害者の親族および関係者などに対する心ない投稿や不謹慎な投稿」「モラルや配慮に欠ける批判や悪口、全否定的な投稿」といった内容が挙げられている。