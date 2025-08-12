「石破おろし」内部抗争に明け暮れる自民党と世間の大きなズレ　橋下徹氏は首相の「支持率が上がるかも」

自民党内の「石破おろし」を巡る争いが泥沼化している。石破茂首相の退陣を求める党内の右派は攻勢を強めているが、世間からの視線は冷たい。

「ポスト石破」の総裁候補に上がる癖の強い面々や、選挙の敗因に向き合わず内部抗争に明け暮れる自民党への拒否反応が目立つ。

両院議員総会ガラガラ

2025年7月の参院選で39議席にとどまる大敗となった自民党。裏金問題などの不祥事により石破政権で冷遇された旧安倍派の議員らが中心となり、石破首相に退陣を求める動きが続いている。

8月8日に行われた両院議員総会の終了後、右派系の議員たちは声を大にして石破おろしをアピールした。青山繁晴参院議員は9日に開いた記者会見で「衆参両院の選挙で負けて辞めなかった首相は今までいない」と主張。両院議員総会では、総裁選の前倒しを求める声が「圧倒的に多かった」と強調した。

旧安倍派の裏金問題に関与した西田昌司参院議員は同日、「石破さんが辞めるもくそも、いろんな方がもう一度総裁選に出て、議論されるわけだから、そこでいろんなことが見えてくるのでは」と述べ、総裁選を実施すべきだとする持論を展開した。

両院議員総会には、衆参計297人のうち253人が出席したとされるが、報道陣に公開された冒頭部分では空席が目立っていた。これにはSNSでも「閑散。やる気ないんか？」「こんなガラガラなの？」などの声が続出。反石破派が要求している総裁選の前倒しには、国会議員と都道府県連の過半数の要求が必要となるだけに、党内の温度差が気になるところだ。

毎日新聞やJNNが参院選後に実施した世論調査では、いずれも石破内閣の支持率が数ポイント上昇。自民党内の石破おろしが、果たして世論から支持を得られるのかは疑わしい。