登録者74万人超人気筋トレYouTuber、9か月で20キロ減の凄み　体脂肪率30％→9％に...「頑張ったぜ本当に」

チャンネル登録者数74万超の人気筋肉系YouTuber・アクトレさんが、2025年8月11日にYouTubeを更新。9か月で20キロのダイエットに成功したことを報告した。

「毎日自分自身と向き合ってやってきたことの成果が現れた」

アクトレさんは24年8月、YouTubeで、頚椎ヘルニアの手術を行ったことを報告。トレーニングができない期間を経て、体重82キロ、体脂肪率30％になったことを、24年10月にインスタグラムで明かした。11月には、20キロダイエットに挑戦すると宣言していた。

そして25年8月11日、YouTubeで「9ヶ月で20kg痩せました」と題した動画を公開。撮影日の朝の体重が65.5キロ、数日前に計測した体脂肪率が約9％だったそうで、「約20キロ痩せられることができました」「頑張ったぜ本当に」とピースサインを見せた。

アクトレさんは、今回のダイエットをこう振り返った。

「今回すごいケガをして、理由はあったにせよ、あんなに人生で太ったのは初めてなわけなんで、そこから20キロの減量ダイエットっていうのも経験したことないから。

今まで20キロの体脂肪を落としたい人の相談に乗ってたりとかしてたんやけど、やっぱりわかんないわけよね。メンタル的なところだったりとか、実際にどのくらい大変なのか。

でも自分で経験して、だからこそ今そういう方たちの気持ちもわかるし、どのくらい大変なのかっていうのもわかる。どれだけ大変なことを成し遂げたのかっていうのも自分で実感をしてる」

「シンプルに達成したことへの充実感と、嘘をつかずに毎日自分自身と向き合ってやってきたことの成果が現れたなって思ってるんで、すごく今はやってよかったなって思ってます」