不倫騒動の旅行系YouTuber、1か月ぶり動画で本音　「なんか炎上していろいろ考えたんですけど」

幻冬舎の編集者で実業家の箕輪厚介氏との不倫スキャンダルが波紋を広げた旅行系YouTuberの「いけちゃん」が2025年8月23日、騒動以来約1か月ぶりとなる動画を公開した。

「私も闇落ち寸前なのかな、なんならもう闇に落ちてるかも」

箕輪氏といけちゃんをめぐっては、「Smart FLASH」が7月26日に不倫疑惑を報じた。仲むつまじい様子で夜の街を歩くツーショット写真が掲載されたほか、いけちゃんが箕輪氏が妻子と暮らすマンションの近くに新居を借り、密会しているとも伝えていた。

7月27日に公開した謝罪動画では謝罪の上で「今回は活動を続けるという選択をさせてください」と訴えていたが、その後約1か月に渡り、動画の更新などは途絶えていた。なお、箕輪氏は28日に、「うちの妻と相手女性は当事者間で完全に解決しました」とXで報告していた。

いけちゃんは8月23日、「人生もう終わり！！ 大阪西成を"1人で"飲み歩いてみたら・・・」と題した動画を公開し、騒動について語った。

「なんか炎上していろいろ考えたんですけど、やっぱり私、旅に出たいなと思って、気が付いたら西成に吸い寄せられていました。私も闇落ち寸前なのかな、なんならもう闇に落ちてるかも」

そうこぼしつつ、街を歩き始めた。