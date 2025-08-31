J-CAST ニュース

はじめしゃちょーが結婚報告　率直な心境も吐露...周囲が結婚し「俺だけ取り残されてるなっていう不安」

2025.08.31 11:15
エンタメ班
   YouTuberの「はじめしゃちょー」さんが2025年8月30日、「はじめしゃちょー結婚しました」と題した動画を公開し、結婚を報告した。

  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より
  • はじめしゃちょーさんのインスタグラム（＠hajimesyachodesu）より

「私、はじめしゃちょー結婚しました」

   動画の冒頭では、黒いタキシードのはじめしゃちょーさんが白いドレス姿の女性を後ろからハグし、互いの左手薬指の指輪が見える写真と、花束で顔を隠した花嫁に寄り添う、はじめしゃちょーさんの写真を公開。

   黒いスーツ姿で登場したはじめしゃちょーさんは、「いやあ、緊張しますね。はい。えーちょっと夏の後半ではありますが、このような時期に、突然発表......ムズ。これどう発表すればいいんだ、これ？」と照れ笑いを浮かべると、「動画の冒頭、そして動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー結婚しました」とカメラに指輪をアピールした。

   すでに婚姻届を提出しているという。

   「一部をのぞいたトップのYouTuberがもうみんな結婚しまして」と周囲の影響も大きかったとして、「僕は今まで独身YouTuberとして、1人でいることの幸せをかなり謳歌したタイプの人間だと思うので。結婚しない人生の選択肢もずっとあるなと思いつつ、それでも周りが結婚してたのでちょっといいなとか、俺だけ取り残されてるなっていう不安があったり、焦り心配とかいろんな感情も持ちつつ」と率直な胸中も吐露した。

「相手の女性が他の人と結婚するのが嫌だった」
はじめしゃちょー
はじめしゃちょー結婚
結婚報告
