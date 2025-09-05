清水尚弥が謝罪...逮捕の弟・清水尋也に「許されるべき事ではありません」　「ただ一人の弟...彼を見守り支えていきたい」

2025年9月3日早朝に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者の兄で俳優の清水尚弥さんが4日に、インスタグラムを更新。弟の逮捕報道について謝罪しつつ、兄としての思いを明かした。

「人として、そして一人の俳優として強く非難したい」

清水尋也容疑者は7月に自宅で大麻の成分を含む植物片を所持したとして逮捕された。容疑は認めているものの、入手経路については黙秘していると報じられている。

そんな中、兄の清水尚弥さんはインスタグラムに「報道に関しまして。マスコミの皆様におかれましては、本件に関する親族及び関係者への突然の訪問や取材はお控えくださるようお願い申し上げます」とつづり、文書を公開。

文書の中で、「弟、清水尋也の報道に関しまして関係者の皆様並びにいつも応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

兄・尚弥さんはまだ弟・尋也容疑者と話せていないという。「報道にある内容が事実だとしたらそれはいかなる理由でも許されるべき事ではありません」とし、「人として、そして一人の俳優として強く非難したいと思います」とつづった。

一方、「ただ兄としては、両親もおらずこの世にただ一人の弟です」と家族としての思いの強さを明かし、「今後同じような過ちを繰り返さぬよう、彼を見守り支えていきたいと思います」「ご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」とつづっていた。