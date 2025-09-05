【女子バレー】4強入り日本は「うらやましい限り」、韓国メディア羨望...「韓国は本選さえ出場できなかった」

韓国スポーツメディア「韓国スポーツ」（ウェブ版）は2025年9月4日、女子バレーボール日本代表の特集記事を組み、タイ・バンコクで開催されている世界選手権で4強入りを果たした日本をうらやんだ。

6日の準決勝でメダルをかけてトルコと対戦

予選ラウンド・プールHの日本は、カメルーン、ウクライナ、セルビアに勝利し、3戦全勝の1位通過で決勝ラウンドに進出した。

決勝トーナメント1回戦では、地元タイを3－0（25－20、25－23、25－23）のストレートで下し、準々決勝に進出した。

3日に行われた準々決勝では、オランダにフルセットの激戦の末、3－2で勝利。ベスト4入りを決め、10年大会以来15年ぶりのメダルをかけ、6日の準決勝でトルコと対戦する。

アジア勢で唯一ベスト8入りし、4強入りを果たした日本の活躍は、韓国でも注目され、複数のメディアが報じた。

国際舞台での日本の躍進とは対照的に、韓国女子バレーボールは、ここ最近、国際舞台での低迷が続き、今大会に出場することができなかった。

このような背景の中、「韓国スポーツ」は「韓国が出られなかった女子バレーバール世界選手権、日本は4強」とのタイトルで記事を公開した。