「20代前半にしか見えない」大塚愛（43）の新アー写にファン驚愕　「今もこんなに可愛いの...？」

シンガーソングライターの大塚愛さん（43）が2025年9月10日、この日にデビュー22周年を迎えたとSNSで報告した。新たに披露したアーティスト写真に対し、「今もこんなに可愛いの...？」「20代前半にしか見えない」などと驚く声が上がっている。

「ビジュ強過ぎるし歴代最強まである」

大塚さんは9月10日、デビュー22周年をXやインスタグラムなどで報告。インスタの投稿では、デビュー当時から現在までを次のように振り返った。

「野心と不安を持ってひたすらにもがいていたあの頃から、絶望と希望という両極端を今は持ちながらここにいます。いつも抱える相反することと未完成。その矛盾と余白に面白さと魅力を感じ、日々生きています」

デビュー23年目に突入するとして、大塚さんは新しいアーティスト写真を公開。「ときめきの匂いをこれからも探しながら 23年目、新しいアーティスト写真とスタートです」としたうえで、「いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。

この写真では、濃紺のデニムジャケットにベージュのスカート、ワインレッドの厚底ローファー、ストライプ柄の黒タイツの大塚さんが、顔を傾けながら正面を見つめている。

大塚さんが同様の報告をしたX投稿に対し、「だんだん若返ってるように見えます」「今もこんなに可愛いの...？」「20代前半にしか見えない」「綺麗すぎるよー」「ビジュ強過ぎるし歴代最強まである」などの声が寄せられている。