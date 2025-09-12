登録者40万超美女YouTuber、交際1年で結婚　「全部を受け止めてくれる安心感」「素の自分でいられる」大ノロケ

チャンネル登録者数40万超の人気美容系YouTuber「ありちゃん」こと有賀美沙紀さん（30）が、2025年9月7日にYouTubeを更新。結婚したことを報告した。

「頼りがいがあって 私のことを本当に大切にしてくれる人」

有賀さんはYouTubeで、1年ほど交際している恋人から4月にプロポーズされ、8月に入籍したことを報告した。10月には結婚式も控えているという。

お相手は1歳上で、「SNSとか美容とかとは、全く違う関係のないお仕事をされている方」だと明かした。

有賀さんは同日、インスタグラムでも結婚を報告。相手についてこう語った。

「お相手は、頼りがいがあって 私のことを本当に大切にしてくれる人です。仕事のことも、悩んでいることも、全部を受け止めてくれる安心感があって、一緒にいると自然と素の自分でいられます。彼と出会う前の日々ももちろん大好きだったけど、一緒に過ごすようになってからは笑顔が増えて、毎日がより楽しくなりました！ そんな彼と家族になれたことを、とても幸せに思っています」

投稿には、ウエディングドレスを着た有賀さんや、見つめ合って笑う有賀さんと、顔を隠した夫の2ショットなどが添えられている。

コメント欄には「最近ますます可愛いに磨きがかかってる感じしてました おめでとうございます」「おめでとうございます！ 文章読んで素敵な人と出会えたんだと涙が出てきました」「最高にハッピーなご報告でこちらまで幸せです」「お写真とっても素敵です 末長くお幸せに」などと書き込まれている。