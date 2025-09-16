ヒカル＆進撃のノア夫婦は「一般的な夫婦より愛し合ってる」　「浮気OK」宣言→批判殺到騒動に同居人が言及

YouTuber・ヒカルさんの同居人で実業家の桑田龍征さんが、2025年9月16日にXで、「オープンマリッジ」を宣言したことで批判の声が殺到しているヒカルさんと、その妻で実業家の進撃のノアさんについて、「ずっと寄り添って今日も昨日も一緒にいる」「僕が見るに一般的な夫婦より愛し合ってる」などと言及した。

ノアさんの言葉伝える「この逆境一緒に乗り越えたら...」

ヒカルさんをめぐっては、5月31日にノアさんとの結婚を報告。「俗に言う交際0日婚」と明かしていた。

9月14日公開の動画では、ヒカルさんはノアさんと2人で出演し、「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」と宣言。「オープンマリッジ」について、「簡単に言いますね。『浮気OK』です！」「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形」と説明していた。2人で4時間以上話し合って出した結論だとも伝えていた。これに動画のコメント欄やXで批判が殺到。翌15日に公開の動画で、ヒカルさんは撮影時点でチャンネル登録者数が「7 万人減ってる」と話していた。

桑田さんはこの騒動を受けて投稿したXで、ノアさんについて次のように言及。

「ノアちゃんはとても素晴らしい奥様です。騒動の最中隣にいて、ずっと寄り添って今日も昨日も一緒にいる。僕が見るに一般的な夫婦より愛し合ってる。お相手がノアちゃんで本当に良かったって思える」

ノアさんが「この逆境一緒に乗り越えたらヒカル君との思い出になるよな！？」と語っていた伝え、「マジつよって思った」と明かした。