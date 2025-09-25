高級車7台所有の女性YouTuberが告白した広告収益＆最高月収に驚きの声「嫉妬すらできない」

高級車を７台所有する女性YouTuberのあま猫さんが2025年9月22日、公式YouTubeチャンネルに、現在の広告収益と最高月収を公開する動画を投稿した。

広告収益だけで400万円、最高月収は...

あま猫さんは「SUBARU WRX STI」「レクサス IS500 First Edition」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「フェラーリ 812 Superfast」「ランボルギーニ ウルスSE」、間もなく納車予定の「ホンダ NSX」という7台の高級車を所有する女性YouTuberで、チャンネル登録者数は41.5万人を数える。

今回の動画で、インタビュアーから「YouTube活動でどれくらい稼げるんですか？」と聞かれたあま猫さんは「直近だと毎月広告収益だけでも400（万円）は超えてるかな」「時期にもよるんですけど、最近は割とそんな感じかな」とさらりと答えた。

また、これまでで最も高い収益については、広告収益にグッズ販売で得た利益や企業からの案件収入などを加え「全部込み込みでいくと、一番高かったのが700（万円）弱ぐらいかな」と告白した。インタビュアーが「そんなにいくんですか！？」と驚くと、あま猫さんは「頑張ればね。でも、再生回数は波があるからさ」といいつつ、その最も収益が高かった時期が「ちょど1年前くらい」と明かした。

「でもYouTubeで稼いだお金は、私は車にガンガン使っていきたいと思ってるからこそ、こうして7台持ちになれてるわけですよ」とあま猫さん。インタビュアーが「次は月1000万円を目指して頑張りましょう」と発破をかけると、「いっぱい車買えるなぁ。何買おうかな」と夢を膨らませていた。

コメント欄には「夢がありますね」「そこまで稼いでるとは......逆に嫉妬すらできない」「経済回してますねー」「色んな意見があるとは思うけど私はシンプルに凄い人だと思う」などの声が寄せられている。