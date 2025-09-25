高樹沙耶、若手俳優の相次ぐ大麻逮捕に...「若い芽をこんな事で摘むのはやめましょう」

元タレントの高樹沙耶さんが2025年9月24日にXで、相次ぐ若手俳優の大麻所持に「理解」を求めたが、SNSでは厳しい声も相次いだ。

「皆様の理解と労りをお願いします」

高樹さんは2016年に大麻取締法違反（所持）の現行犯で逮捕・起訴されて有罪判決を受けていた。その後もXでたびたび大麻の解禁を呼びかけたり、大麻に関する法規制については「人権侵害」などと訴えている。

芸能界では9月3日に、俳優の清水尋也被告が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、22日に起訴された。また、24日には清水被告と共同で乾燥大麻を所持したとして、俳優の遠藤健慎容疑者が同容疑で逮捕されている。

この一連の報道について、高樹さんはXで、「大麻草は薬草です」と持論を展開した。その上で、「若い芽をこんな事で摘むのはやめましょう」とコメント。「そして国民の皆様の理解と労りをお願いします」と呼びかけていた。

このポストに高樹さんの元には、「大麻がダメな国なのに辞められずにやってしまう、正常な判断できてねーじゃん」「大麻を正当化するのはやめて下さい」「違法なことをあたかも正当化してるのが怖すぎ」という声が集まっていた。