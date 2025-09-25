当て逃げ事故の皇治、最高速度120km楽しむ...向かった場所は　「これで運転上手くなるので」

総合格闘家の皇治選手が、2025年9月24日にインスタグラムを更新。「車の納車」を報告した。

「普通の車より速いんちゃう？」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、25年5月にフェラーリの「ローマスパイダー」、9月17日にはシボレーの旧車「シェベル」を購入したと報告していた。

9月24日のインスタグラムでは、またも皇治選手の「車の納車」に密着。カメラマンに「免許ないんじゃないですか？」と突っ込まれたが、「免許なくても車を買うのは自由やから」と胸を張った。

今回購入したのは、公道を走る自動車ではなく、「カートの中で一番速い」というレーシングカートだった。「運転練習してくださいってことで」「公道走られへんからね」と勧められたという。ちなみに、お値段は約169万円だ。

最高速度は120km／hほどだそうで、体感は200km／hにもなるという。サーキットを走った皇治選手は、「超楽しい！」「普通の車より速いんちゃう？」と興奮した様子だった。

皇治選手は「これで運転上手くなるので、よろしくお願いします」と、カメラに向かって頭を下げていた。