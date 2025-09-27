元フジアナ中村江里子56歳、引っ越したミラノで運転「へばりつくような感じで」　サングラス姿、かっこよすぎ

フランス・パリからイタリア・ミラノへ2025年9月に移住したことを明かした元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（56）が9月22日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでの車事情を明かしている。

「車をミラノに持ってきています」

中村さんは「夫がしょっちゅう南仏に仕事で行くために、車をミラノに持ってきています」と紹介。「車での移動が1番楽なのです」といい、「南仏まで片道およそ３時間半」の距離だという。

もっとも、「でもミラノ市内の移動には車を使うつもりは全くなく。あんなに大好きだった送迎時間ですがしばらくはおあずけと思っていました」とつづった。「正直、運転するのも怖くて」という。

しかしながら、次女から送迎を頼まれ、中村さんは「送ってあげたいけれども、まだミラノで運転していないから不安が大き過ぎて」と明かしつつも、引き受けることに。

「写真見てもお分かりのように、全身に力が入ってしまい、ハンドルにへばりつくような感じで運転」したそうで、途中、通行止めやGPSの案内がうまくいかないこともあったが、「到着予定時間１時間ちょっと超えて目的地に次女を送り届けました」と報告していた。

インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、ノースリーブのトップスとパンツを着用。ハンドルを持ち、車内での様子を披露していた。

この投稿には、「ミラノでの江里子さんも素敵」「何事にもチャレンジされる姿勢、尊敬します」「本当にお疲れ様でした！」「すごいですね！」「お疲れが出ませんように」といったコメントが寄せられていた。