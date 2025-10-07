「あまりにも似すぎ」「マジで本人かと」　女性芸人、高市早苗新総裁ものまねで注目...早くも「争奪戦」勃発？

お笑いコンビ「Aマッソ」の加納さんが2025年10月6日にXで、相方のむらきゃみさんが自民党の高市早苗新総裁のものまね姿を投稿し、「マジで本人かと思った」といった反響を得ている。

「きゃみ、高市早苗いけます！！！」

加納さんは、高市氏風のメイクをし、総裁選時の高市氏の服装に似た青いスーツに身を包んだむらきゃみさんの写真を投稿。加納さんは「各位」に向け、「きゃみ、高市早苗いけます！！！」と呼びかけた。

むらきゃみさんも7日、自身のインスタグラムのストーリーズに、高市氏のものまね写真を投稿している。

加納さんの投稿には、「あまりにも似すぎ」「マジで本人かと思ったわ」「めっちゃ笑った、早く動画で見たい笑」「今年でいちばん笑ったと言っても過言じゃない」といった声が寄せられている。

高市氏のものまねを試みている芸人はほかにもいるようだ。お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんは、むらきゃみさんを含めた3人の芸人のものまね姿の投稿をスクリーンショットし、「早速、芸人の中で高市さん争奪戦が起きている。これが今の日本です」と伝えた。

真栄田さんが紹介したのはむらきゃみさんとものまね芸人のホリさん、お笑い芸人のどストライクきのさんだ。ホリさんは、自身のものまねのクオリティに納得がいかなかったようで、「おじさんがショートカットのおばさんになっただけです」と評していた。