元バド代表・潮田玲子、42歳誕生日＆結婚記念日...年下イケメン夫と2ショに反響　「美男美女カップル」

元バドミントン女子日本代表の潮田玲子さん（42）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー選手で、現在はサッカークラブ・SHIBUYA CITY FCの監督をつとめる夫・増嶋竜也さん（40）との2ショットを披露した。

「愛と感謝で14年目もよろしくお願いしますと夫に伝えて」

潮田さんは、「時差投稿になってしまいますが先日誕生日と13周年の結婚記念日を迎えました」と報告し、ケーキを前に撮影した夫の増嶋さんとの2ショットを投稿した。

「当日は久しぶりに夫とdinnerに出かけて美味しいものを頂いてきました」といい、「出会った頃はお互い20代だったのに、老けたねーなんて笑いながら子供のこと、仕事のことこれからのことなどたまにはゆっくり話すのは本当にいい時間でした」と振り返っていた。

「愛と感謝で14年目もよろしくお願いしますと夫に伝えて我が家のバースデーweekは終わりました」とつづり、「たくさんのメッセージ本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを述べていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ケーキを前に肩を寄せ合い、笑顔をみせていた。ケーキには、「Happy Birthday 目指せチャンピオン 新しい景色を見よう」とメッセージが書かれていた。

この投稿には、「結婚記念日おめでとうございます」「美男美女カップル」「お似合い」「微笑ましいです」「いいご夫婦」といったコメントが寄せられていた。