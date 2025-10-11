水嶋ヒロ、インスタで久々顔出し...ワイルド髭面＆ムキムキ上半身の衝撃　「マッチョになってる？」

俳優の水嶋ヒロさん（41）が、2025年10月9日にインスタグラムを更新。自身のアカウントで顔がはっきりと見える近影を公開したのは、約2年半ぶりとなった

「今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」

水嶋さんは09年2月、シンガーソングライターの絢香さん（37）と結婚。15年6月に長女、19年10月に次女が誕生した。

水嶋さんは、インスタグラムに「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど...』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとした」と投稿。飲食店とみられる場所で、娘と向き合い、真剣に会話している様子を収めた写真を公開した。長髪を頭の後ろで結び、あごにはひげが。Tシャツの袖からはムキムキに鍛え上げられた腕がのぞき、服越しでも肩や胸の筋肉が目立っている。

そして、水嶋さんは娘への思いをこうつづった。

「ほんと成長が早い 最近は俺と同じくらい食べるし、なんでも食べられるようになったし、またさらに背が伸びそうな予感。今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ なんだか小さい頃の娘に会いたくなって... 今夜は子どもたちが生まれた頃のビデオを観る上映会を開くことにした」

コメント欄には「ん？ ヒロくんも前より筋肉が成長してない！？ 笑」「なんか、マッチョになってる？ 細いイメージしかないから、少し驚いてます」「ムッキムキ」「めっちゃワイルドになってる」「たくましいパパさんになってるね！」などと書き込まれている。