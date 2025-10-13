インフルエンサー・地雷チャン「多分世間が一番しゅなちゃんに聞きたかった事」動画公開　困惑の声広がる

インフルエンサーで歌い手の「地雷チャン」が2025年10月12日、TikToker・ゆりにゃさんがプロデュースする「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー、天宮しゅなさんのインタビュー動画をXで公開した。

「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」

天宮さんはアイドル時代、運営スタッフでゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんとの性的トラブルが発覚。双方ともにグループから離れることとなった。

お互いのSNSでメッセージのやり取りを暴露するなど主張が食い違っていたが、天宮さんは8月28日に公開した声明で、改めて「まず、斉藤太一との件につきましては、不同意性交があったこと また恋人関係は一切なかったことは事実であり、『好意があった』などの発言は虚偽でした」と主張した。

こうした中、地雷チャンは12日に「多分世間が一番しゅなちゃんに聞きたかった事」として動画を公開した。

麻辣湯のどんぶりを前にした天宮さんに、地雷チャンは「ホントはたいちのこと好きだったんじゃないの？」と問いかけた。

天宮さんは食事を続けながら「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」。暴言と見られる部分は字幕では伏せ字表示となっており、音声はピー音で加工されていた。

天宮さんは「マジで、普通に○ブで○○じゃん。行くわけなくない？ みたいな」と半笑いで続け、「他にさ、周りにさ、もっとマシなやつ絶対いるはずなのに、なんであんな○ブを行く？」。「ありえないから。本当にマジで嫌い、大嫌い」と首を横に振った。