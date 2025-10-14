村上信五の結婚発表文にX注目、メンバー＆元メンバーの名前を「散りばめて」　SUPER EIGHT愛にファン感激

アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五さんが、2025年10月14日に結婚を発表した。SNSでは、その発表文にメンバーの名前が散りばめられているとして注目を集めている。

「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」

村上さんは、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに、次のように結婚を伝えるコメントを発表した。

「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。



まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。



SUPER EIGHT の一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました。



その大きな支えと安らぎに感謝してもし尽くせません。



今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです。



どうか、宜しくお願いします。



おおきに



ありがとう」

Xでは、発表文に、メンバーや脱退した元メンバー8人の名前が散りばめられているとして注目を集めている。

例えば、「錦秋の候」は元メンバーの錦戸亮さんの「錦」の文字、「ありがたいことに丸く収まり」は、現メンバー・丸山隆平さんの「丸」の文字が入っている。他にも、現メンバーの横山裕さん、安田章大さん、大倉忠義さん、元メンバーの内博貴さん、渋谷すばるさん、そして、村上さん自身の名前の文字が使われている。

Xには祝福の声とともに、「メンバーの名前を散りばめて結婚の挨拶する村上信五が一生好きだバカっ！！！！！！」「メンバー8人のの名前入ってる、そういうところ...！！」「メンバーの名前を散りばめるの粋すぎる」といった声が寄せられている。