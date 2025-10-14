人気ゲーム実況集団、「極めて悪質」盗撮被害で警告　「過度な接触・執着行為」も...禁止訴え

人気ゲーム実況グループ「カラフルピーチ」（からぴち）の公式Xが2025年10月13日、イベント開催に伴って「一部の来場者によるメンバーの盗撮行為」があったとして注意喚起した。

「メンバー本人のプライバシーを侵害する」

からぴちは20年に結成し、登録者230万超のYouTubeチャンネルは「Minecraft」のゲーム実況動画を中心に支持されている。所属事務所はUUUM。

基本的にイラスト化された姿で活動するほか、本人が登場するイベントやライブもある。25年10月12日から、愛知会場を皮切りに全国5か所でファーストアルバム発売を記念したイベントを開催中。抽選に当たると「メッセージカードお渡し会」に参加できるというものだ。

一方、13日にグループ公式Xで「盗撮行為および迷惑行為についてのご報告とお願い」とするメッセージ画像が公開された。具体的な内容は、

「先日開催いたしましたイベント会場とその付近におきまして、一部の来場者によるメンバーの盗撮行為が確認されました」

としたうえ、「該当の行為は、メンバー本人のプライバシーを侵害する極めて悪質なものであり、関係各所と連携の上、事実確認および今後の対応を進めております」と報告している。