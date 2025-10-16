山本由伸＆スネル、「最強の2人」ドジャース左右エースの機内2ショット　「最高すぎます」ファン歓喜

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月13日（日本時間）にインスタグラムを更新し、山本由伸投手（27）とブレイク・スネル投手（32）のツーショットを披露した。

山本由伸、ポストシーズンでメジャー初完投

熱を帯びる大リーグのポストシーズン。ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦。第2戦（日本時間15日）は、ドジャースが5-1でブルワーズを下した。先発の山本は9回1失点で、メジャー初完投で大役を果たした。

そうしたなか、球団公式インスタグラムは、「They act like two legends cannot coexist」とメッセージを添えて、ブルワーズ戦の2戦目に先発した右腕・山本投手と、1戦目に先発した左腕・スネル投手のツーショットを投稿。

インスタグラムに投稿された写真は、ロサンゼルスへ向かう飛行機内と思われるが、山本投手とスネル投手が並んで座るツーショットを公開。山本投手はヘッドフォンを首にかけ、白いインナーとドジャースのジャージ姿。スネル投手はキャップをかぶり、ピースを見せている。ドジャースの左右エースの最強ショットとなった。

この投稿には、「このお写真最高すぎます」「お二方共感動をありがとうございま～す」「最強の2人」「素敵なツーショット」「２日続けて素晴らしいピッチングをありがとう」といったコメントが寄せられていた。